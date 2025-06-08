«Наверное, это бесит его». Муратоглу — о том, что Алькарас уступает Синнеру в финале «РГ»
Поделиться
Тренер Патрик Муратоглу высказался об игре испанца Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос» — 2025 с итальянцем Янником Синнером. Алькарас проиграл первые два сета — 4:6, 6:7 (4:7).
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|1
|
|6 4
|6
|1
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Карлос может злиться на себя, потому что он действительно слишком долго был в слабой форме. Он сделал брейк первым в первом сете, но с этого момента произошёл настоящий спад, и он играл значительно ниже своего обычного уровня почти целый сет — вплоть до счёта 5-3 во втором. Внезапно он начал играть, и мы увидели совершенно другого игрока. Наверное, это бесит его, потому что он знает, на что способен, если выкладывается на все 100%», — приводит слова Муратоглу We love tennis.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июня 2025
-
19:40
-
19:31
-
19:24
-
19:05
-
19:05
-
18:56
-
18:47
-
18:41
-
18:40
-
18:21
-
18:21
-
17:57
-
17:53
-
17:39
-
17:34
-
17:33
-
17:15
-
17:01
-
16:57
-
16:47
-
16:26
-
15:57
-
15:23
-
15:11
-
14:47
-
14:43
-
14:27
-
13:58
-
13:33
-
13:29
-
13:11
-
12:50
-
12:42
-
12:35
-
12:32