«Наверное, это бесит его». Муратоглу — о том, что Алькарас уступает Синнеру в финале «РГ»

Тренер Патрик Муратоглу высказался об игре испанца Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос» — 2025 с итальянцем Янником Синнером. Алькарас проиграл первые два сета — 4:6, 6:7 (4:7).

«Карлос может злиться на себя, потому что он действительно слишком долго был в слабой форме. Он сделал брейк первым в первом сете, но с этого момента произошёл настоящий спад, и он играл значительно ниже своего обычного уровня почти целый сет — вплоть до счёта 5-3 во втором. Внезапно он начал играть, и мы увидели совершенно другого игрока. Наверное, это бесит его, потому что он знает, на что способен, если выкладывается на все 100%», — приводит слова Муратоглу We love tennis.