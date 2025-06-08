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«Наверное, это бесит его». Муратоглу — о том, что Алькарас уступает Синнеру в финале «РГ»

«Наверное, это бесит его». Муратоглу — о том, что Алькарас уступает Синнеру в финале «РГ»
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Тренер Патрик Муратоглу высказался об игре испанца Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос» — 2025 с итальянцем Янником Синнером. Алькарас проиграл первые два сета — 4:6, 6:7 (4:7).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 1
4 		6 4 6 1
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Карлос может злиться на себя, потому что он действительно слишком долго был в слабой форме. Он сделал брейк первым в первом сете, но с этого момента произошёл настоящий спад, и он играл значительно ниже своего обычного уровня почти целый сет — вплоть до счёта 5-3 во втором. Внезапно он начал играть, и мы увидели совершенно другого игрока. Наверное, это бесит его, потому что он знает, на что способен, если выкладывается на все 100%», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

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