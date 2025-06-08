Карлос Алькарас прервал серию Янника Синнера из 31 выигранного сета подряд на ТБШ

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прервал серию первой ракетки мира итальянца Янника Синнера из 31 выигранного сета подряд на турнирах «Большого шлема». Сегодня, 8 июня, Карлос и Янник встречаются в финале «Ролан Гаррос» — 2025. После третьего сета счёт 6:4, 7:6 (7:4), 4:6 в пользу итальянца. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Синнера и Алькараса.

До этого Синнер уступил Хольгеру Руне сет в четвёртом круге Australian Open.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший представителя Германии Александра Зверева.