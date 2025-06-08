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Карлос Алькарас прервал серию Янника Синнера из 31 выигранного сета подряд на ТБШ

Карлос Алькарас прервал серию Янника Синнера из 31 выигранного сета подряд на ТБШ
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прервал серию первой ракетки мира итальянца Янника Синнера из 31 выигранного сета подряд на турнирах «Большого шлема». Сегодня, 8 июня, Карлос и Янник встречаются в финале «Ролан Гаррос» — 2025. После третьего сета счёт 6:4, 7:6 (7:4), 4:6 в пользу итальянца. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Синнера и Алькараса.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 2
4 		6 4 6 7 7 3
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

До этого Синнер уступил Хольгеру Руне сет в четвёртом круге Australian Open.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший представителя Германии Александра Зверева.

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