Карлос Алькарас стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025, одолев Янника Синнера

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом Открытого чемпионата Франции — 2025. В финале он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Встреча продолжалась 5 часов 29 минут. В её рамках Алькарас семь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Синнера восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15 заработанных.

Для Карлоса Алькараса титул в Париже стал 20-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее он стал чемпионом турниров в Риме, Монте-Карло и Роттердаме.

Открытый чемпионат Франции проходил с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший представителя Германии Александра Зверева.