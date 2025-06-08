Фото: реакция мамы Янника Синнера на нереализованный третий матчбол сына в финале «РГ»

Сиглинда Синнер, мама первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, эмоционально отреагировала на третий матчбол, который упустил её сын в финале Открытого чемпионата Франции — 2025 со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Первые два сета итальянец выиграл со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Третий сет остался за испанцем (6:4). На момент написания новости в четвёртом сете счёт 6:5 в пользу испанца. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Синнера и Алькараса.

Фото: Скриншот из трансляции

Счёт личных встреч в официальных матчах — 8-4 в пользу Алькараса (3-1 на грунте).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший представителя Германии Александра Зверева.