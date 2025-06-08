«Кино». Журналист Казанский — о матче Синнера и Алькараса в финале «Ролан Гаррос»

Российский журналист Денис Казанский высказался о финале Открытого чемпионата Франции — 2025, где в эти минуты первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сражается со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Испанец сравнял счёт по сетам — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Синнера и Алькараса.

«Какой же обалденный теннис в мужском финале. Кино. Синнер — красавец. Не жухать с аутом в такой момент. Когда плывёшь и когда всё уходит из рук. Спортсмен. Топ!» — написал Казанский в телеграм-канале.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший представителя Германии Александра Зверева.