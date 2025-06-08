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«Кино». Журналист Казанский — о матче Синнера и Алькараса в финале «Ролан Гаррос»

«Кино». Журналист Казанский — о матче Синнера и Алькараса в финале «Ролан Гаррос»
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Российский журналист Денис Казанский высказался о финале Открытого чемпионата Франции — 2025, где в эти минуты первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сражается со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Испанец сравнял счёт по сетам — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Синнера и Алькараса.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 2
4 		6 4 6 7 7 3
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Какой же обалденный теннис в мужском финале. Кино. Синнер — красавец. Не жухать с аутом в такой момент. Когда плывёшь и когда всё уходит из рук. Спортсмен. Топ!» — написал Казанский в телеграм-канале.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший представителя Германии Александра Зверева.

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