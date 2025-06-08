Цонга — о финале «Ролан Гаррос»: рад за Алькараса, но искренне жаль Синнера

Экс-теннисист из Франции, а ныне эксперт американского видеохостинга Жо-Вильфрид Цонга высказался о финале «Ролан Гаррос» — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.
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«Буду с вами честен. С одной стороны, я рад за Алькараса, который совершил невероятный камбэк, но мне искренне жаль Синнера сегодня. Ведь последним, кто проиграл финал «Ролан Гаррос», имея матчболы, был Гильермо Кория. И я надеюсь, что Янник сможет переломить ход пятого сета — иначе это будет очень, очень болезненно.
В любом случае это исключительный матч — здесь есть всё: драма, красивая игра, два потрясающих чемпиона. Именно за это мы любим теннис и «Ролан Гаррос». И невозможно отдать предпочтение кому-то одному — оба играют героически», — приводит слова Цонги We love tennis.
- 8 июня 2025
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