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Светлана Кузнецова вместе с Владимиром Познером в Париже смотрят финал «Ролан Гаррос»

Светлана Кузнецова вместе с Владимиром Познером в Париже смотрят финал «Ролан Гаррос»
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова присутствует в Париже (Франция) на финале «Ролан Гаррос» — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Кузнецова смотрит матч в компании известного журналиста Владимира Познера, она опубликовала совместную фотографию. Встреча проходит в эти минуты.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Болеем с А-Клубом», — подписала пост Кузнецова в телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Кузнецовой

В матче Алькараса и Синнера испанец отыгрался с 0:2 по сетам и смог отыграть тройной матчбол — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3). В решающей пятой партии испанец ведёт с брейком.

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