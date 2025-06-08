Светлана Кузнецова вместе с Владимиром Познером в Париже смотрят финал «Ролан Гаррос»

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова присутствует в Париже (Франция) на финале «Ролан Гаррос» — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Кузнецова смотрит матч в компании известного журналиста Владимира Познера, она опубликовала совместную фотографию. Встреча проходит в эти минуты.

«Болеем с А-Клубом», — подписала пост Кузнецова в телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Кузнецовой

В матче Алькараса и Синнера испанец отыгрался с 0:2 по сетам и смог отыграть тройной матчбол — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3). В решающей пятой партии испанец ведёт с брейком.