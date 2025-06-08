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Финальный матч Синнера и Алькараса на «Ролан Гаррос» длился более пяти часов

Финальный матч Синнера и Алькараса на «Ролан Гаррос» длился более пяти часов
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Финальный матч на Открытом чемпионате Франции — 2025, где встречались первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас длился 5 часов 29 минут. Алькарас обыграл Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Для Карлоса Алькараса титул в Париже стал 20-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее он стал победителем турниров в Риме, Монте-Карло и Роттердаме.

Открытый чемпионат Франции проходил с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший представителя Германии Александра Зверева.

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