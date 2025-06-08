Финальный матч Синнера и Алькараса стал самым продолжительным в истории «Ролан Гаррос»
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Финальный матч первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса стал самым продолжительным в истории Открытого чемпионата Франции. Встреча продолжалась 5 часов 29 минут. Ранее рекорд принадлежал Матсу Виландеру и Гильермо Виласу, которые бились в финале «Ролан Гаррос» — 1982 (4 часа 42 минуты).
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Победителем «Ролан Гаррос» — 2025 стал Карлос Алькарас, одолев Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
Для 22-летнего испанца титул на «Ролан Гаррос» — 2025 стал 20-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее он стал победителем турниров в Риме, Монте-Карло и Роттердаме.
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