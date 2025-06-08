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Карлос Алькарас прервал 20-матчевую серию побед Янника Синнера на «Шлемах»

Карлос Алькарас прервал 20-матчевую серию побед Янника Синнера на «Шлемах»
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завершил впечатляющую серию лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера из 20 побед на турнирах «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» — 2025 испанец совершил впечатляющий камбэк с 0-2 по сетам и победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Серия Синнера началась с победы на US Open — 2024. В 2025 году он также выиграл титул на Australian Open.

Алькарас и Синнер впервые играли в финале турнира «Большого шлема» друг с другом. Помимо того, что итальянец вёл 2-0 по сетам, в четвёртой партии у него был тройной матчбол на подаче испанца.

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