Карлос Алькарас прервал 20-матчевую серию побед Янника Синнера на «Шлемах»

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завершил впечатляющую серию лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера из 20 побед на турнирах «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» — 2025 испанец совершил впечатляющий камбэк с 0-2 по сетам и победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Серия Синнера началась с победы на US Open — 2024. В 2025 году он также выиграл титул на Australian Open.

Алькарас и Синнер впервые играли в финале турнира «Большого шлема» друг с другом. Помимо того, что итальянец вёл 2-0 по сетам, в четвёртой партии у него был тройной матчбол на подаче испанца.