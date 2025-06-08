Кафельников: Алькарас выиграет столько «Шлемов», сколько захочет

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе испанца Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос» — 2025 над итальянцем Янником Синнером — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Алькарас выиграет столько «Больших шлемов», сколько он захочет. 5-0 в финалах ТБШ — это потрясающе», — написал Кафельников на личной странице в социальных сетях.

Алькарас и Синнер впервые играли в финале турнира «Большого шлема» друг с другом. Помимо того, что итальянец вёл 2-0 по сетам, в четвёртой партии у него был тройной матчбол на подаче испанца.