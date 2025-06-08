Карлос Алькарас стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема»
Поделиться
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Сегодня, 8 июня, он завоевал титул на Открытом чемпионате Франции — 2025. В решающем матче Карлос совершил впечатляющий камбэк с 0-2 по сетам и победил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Предыдущие победы на турнирах «Большого шлема» Алькарас одержал на «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдоне (2024, 2023) и US Open (2022).
Отметим, что Карлос Алькарас завершил впечатляющую серию лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера из 20 побед на турнирах «Большого шлема».
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июня 2025
-
22:42
-
22:34
-
22:33
-
22:25
-
22:23
-
22:22
-
22:17
-
22:15
-
22:12
-
22:08
-
22:06
-
22:05
-
21:58
-
21:25
-
21:07
-
20:55
-
20:39
-
20:29
-
19:40
-
19:31
-
19:24
-
19:05
-
19:05
-
18:56
-
18:47
-
18:41
-
18:40
-
18:21
-
18:21
-
17:57
-
17:53
-
17:39
-
17:34
-
17:33
-
17:15