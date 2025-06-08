Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Сегодня, 8 июня, он завоевал титул на Открытом чемпионате Франции — 2025. В решающем матче Карлос совершил впечатляющий камбэк с 0-2 по сетам и победил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Предыдущие победы на турнирах «Большого шлема» Алькарас одержал на «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдоне (2024, 2023) и US Open (2022).

Отметим, что Карлос Алькарас завершил впечатляющую серию лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера из 20 побед на турнирах «Большого шлема».