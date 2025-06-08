Селиваненко: Синнер и Алькарас показали финал «Ролан Гаррос», который уже вошёл в историю

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высоко оценил финал «Ролан Гаррос» — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Фантастический драматичный финал, который уже вошёл в историю. Феноменальный уровень тенниса на сверхскоростях. Карлос и Янник показали высочайший уровень игры и духа. Один из самых красивых финалов «Ролан Гаррос», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Алькарас и Синнер впервые играли в финале турнира «Большого шлема» друг с другом. Помимо того, что итальянец вёл 2-0 по сетам, в третьей партии у него был тройной матчбол на подаче испанца.