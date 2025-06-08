Казанский — о финале «РГ»: выдающиеся пять часов зрелища! Восторг
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Российский журналист и комментатор Денис Казанский оценил драматичный финал «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде. Испанец Карлос Алькарас совершил впечатляющий камбэк с 0-2 по сетам и победил итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Когда ты горишь 0:40 на 3:5 на матчболах и вытягиваешь… ну, от судьбы ты точно заслуживаешь вазу! Гениальный матч. Янник, показалось, что вернулся. Но тай-брейк просто расстрел всех иллюзий.
Самое важное, кажется, мы получили на годы очень большое противостояние! Нет слов! Одни эмоции! Выдающиеся пять часов зрелища! Восторг», — написал Казанский в телеграм-канале.
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