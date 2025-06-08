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Карлос Алькарас выиграл пятый финал турнира «Большого шлема» из пяти

Карлос Алькарас выиграл пятый финал турнира «Большого шлема» из пяти
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл пятый финал турнира «Большого шлема» из пяти, в которых принимал участие. Сегодня, 8 июня, он завоевал титул на Открытом чемпионате Франции — 2025. В решающем матче Карлос победил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Предыдущие победы на турнирах «Большого шлема» Алькарас одержал на «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдоне (2024, 2023) и US Open (2022).

Отметим, что Карлос Алькарас завершил впечатляющую серию лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера из 20 побед на турнирах «Большого шлема».

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