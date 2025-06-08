Янник Синнер: легче играть, чем говорить. Сегодня я буду плохо спать, но это нормально

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к испанцу Карлосу Алькарасу и к своей команде после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Поздравляю Карлоса, потрясающее выступление. Потрясающая битва, потрясающее всё. Вы с командой делаете потрясающую работу, я очень за тебя счастлив. Ты этого заслуживаешь, поздравляю.

Сейчас легче играть, чем говорить. Спасибо большое моей команде за то, что поставили меня в это положение. Мы сегодня сделали всё возможное, отдали всё, что могли. Некоторое время назад я бы с удовольствием оказался здесь. Всё равно это был потрясающий турнир, хоть сейчас и очень тяжело. Но это ничего. Сегодня я буду плохо спать, но это нормально», — сказал Синнер после матча.