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Янник Синнер: легче играть, чем говорить. Сегодня я буду плохо спать, но это нормально

Янник Синнер: легче играть, чем говорить. Сегодня я буду плохо спать, но это нормально
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к испанцу Карлосу Алькарасу и к своей команде после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Поздравляю Карлоса, потрясающее выступление. Потрясающая битва, потрясающее всё. Вы с командой делаете потрясающую работу, я очень за тебя счастлив. Ты этого заслуживаешь, поздравляю.

Сейчас легче играть, чем говорить. Спасибо большое моей команде за то, что поставили меня в это положение. Мы сегодня сделали всё возможное, отдали всё, что могли. Некоторое время назад я бы с удовольствием оказался здесь. Всё равно это был потрясающий турнир, хоть сейчас и очень тяжело. Но это ничего. Сегодня я буду плохо спать, но это нормально», — сказал Синнер после матча.

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