Вихлянцева: Алькарас в финале «Ролан Гаррос» продемонстрировал доминацию на грунте

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о победе второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса над лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Матч завершился со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
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«Сегодня мы видели нереальный матч, в котором Алькарас продемонстрировал доминацию на грунте. Такие матчи запоминаются надолго, и их сложно выкинуть из памяти любителям тенниса. Я начала смотреть такие матчи в юном возрасте, когда только приобщалась к теннису. Когда смотришь такие матчи, понимаешь, почему в теннисе платят бешеные гонорары. Много звёздных зрителей приковано либо к экранам телевизоров, либо присутствуют на матчах. Дорогого стоит стать частью такого матча.
Во втором сете, когда Синнер повёл с брейком, я думала, что интриги не будет. Даже заскучала. Но потом три матчбола и невероятная игра Карлоса. Я даже не знаю, чего нам стоило ещё ожидать на матче. Это филигранно, очень круто и престижно. Все будут аплодировать и Яннику, и Карлосу, потому что эти два теннисиста играют на пределах своих возможностей. Можно говорить спокойно, что это большой задел на битву Надаля и Федерера. Только в тех матчах я переживала, как сегодня. Огромный плюс тенниса, что ты не знаешь, сколько матч будет продолжаться», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 8 июня 2025
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