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«Творить с тобой историю — привилегия». Алькарас — Синнеру после финала «Ролан Гаррос»

«Творить с тобой историю — привилегия». Алькарас — Синнеру после финала «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы на «Ролан Гаррос» — 2025 обратился к итальянцу Яннику Синнеру, которого обыграл в финале со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Хочу начать с Янника, у тебя потрясающий уровень, поздравляю с великолепными двумя неделями. Потрясающий турнир. Я знаю, как много вы с командой работаете каждый день, это сильно. Если честно, знаю, насколько сильно ты пытаешься выиграть этот турнир и каждый турнир. Уверен, ты станешь чемпионом не один, а много раз. Делить с тобой корт на каждом турнире, творить с тобой историю – это привилегия. Я очень счастлив, что могу творить историю с тобой на этом и на других турнирах. Ты вдохновляешь детей и всех остальных, включая меня», — сказал Алькарас на церемонии награждения.

Алькарас и Синнер впервые играли в финале турнира «Большого шлема» друг с другом. Помимо того, что итальянец вёл 2-0 по сетам, в четвёртой партии у него был тройной матчбол на подаче испанца.

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