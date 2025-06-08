Фото: эмоции Карлоса Алькараса после победы на «Ролан Гаррос» — 2025

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы на Открытом чемпионате Франции — 2025 упал на корт и закрыл лицо руками. В решающем матче Карлос обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). После завершения игры Алькарас упал на грунт.

Алькарас и Синнер впервые играли в финале турнира «Большого шлема» друг с другом. Помимо того, что итальянец вёл 2-0 по сетам, в четвёртой партии у него был тройной матчбол на подаче испанца. Карлос завершил впечатляющую серию лидера мирового рейтинга итальянца Янника из 20 побед на турнирах «Большого шлема».

22-летний испанец стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Он одержал победу в пяти финалах из пяти.