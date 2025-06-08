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«Это и ваш трофей тоже». Карлос Алькарас поблагодарил семью и команду после победы на «РГ»

«Это и ваш трофей тоже». Карлос Алькарас поблагодарил семью и команду после победы на «РГ»
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы на «Ролан Гаррос» — 2025 поблагодарил свою команду и семью. В решающем матче Карлос обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Хочу сказать спасибо своей команде, своей семье, что у меня есть привилегия проживать эти великие дела вместе с вами. Мне повезло, что много людей приехали из Мурсии, чтобы поддержать меня. У меня здесь много друзей, вы сегодня давали мне потрясающую поддержку. Да и все две недели. Те, кто не смог приехать и остался дома, вам тоже спасибо огромное. Это и ваш трофей тоже», — сказал Алькарас в интервью на корте.

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