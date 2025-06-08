«Это и ваш трофей тоже». Карлос Алькарас поблагодарил семью и команду после победы на «РГ»

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы на «Ролан Гаррос» — 2025 поблагодарил свою команду и семью. В решающем матче Карлос обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Хочу сказать спасибо своей команде, своей семье, что у меня есть привилегия проживать эти великие дела вместе с вами. Мне повезло, что много людей приехали из Мурсии, чтобы поддержать меня. У меня здесь много друзей, вы сегодня давали мне потрясающую поддержку. Да и все две недели. Те, кто не смог приехать и остался дома, вам тоже спасибо огромное. Это и ваш трофей тоже», — сказал Алькарас в интервью на корте.