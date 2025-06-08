Янник Синнер проиграл пятый матч подряд Карлосу Алькарасу

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер потерпел пятое поражение подряд в очных матчах со вторым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом. В финале «Ролан Гаррос» — 2025 Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Счёт личных встреч в официальных матчах стал 9-4 в пользу Алькараса (4-1 на грунте). Карлос одержал три волевые победы в прошлом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7, 6:4, 7:6). В этом сезоне они успели встретиться в финале «Мастерса» в Риме, где Алькарас победил со счётом 7:6, 6:1.