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Янник Синнер проиграл пятый матч подряд Карлосу Алькарасу

Янник Синнер проиграл пятый матч подряд Карлосу Алькарасу
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер потерпел пятое поражение подряд в очных матчах со вторым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом. В финале «Ролан Гаррос» — 2025 Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Счёт личных встреч в официальных матчах стал 9-4 в пользу Алькараса (4-1 на грунте). Карлос одержал три волевые победы в прошлом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7, 6:4, 7:6). В этом сезоне они успели встретиться в финале «Мастерса» в Риме, где Алькарас победил со счётом 7:6, 6:1.

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