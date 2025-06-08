«Мой лучший матч на «Шлемах». Карлос Алькарас прокомментировал победу на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу на Открытом чемпионате Франции — 2025. В решающем матче испанец обыграл лидера мирового рейтинга Янника Сннера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Это мой лучший матч на «Шлемах». Это первый матч, когда я отыгрался с 0-2 по сетам. Лучшего времени, чем финал «Ролан Гаррос» против первой ракетки мира, против Янника, для этого было не найти. Это был идеальный момент, чтобы совершить камбэк с 0-2. Думаю, это мой лучший матч на «Шлемах» в карьере. Очень горжусь и счастлив, что это случилось», — сказал Алькарас в интервью на корте.