Синнер был опустошён, Алькарас прятал голову в кубке. Лучшие фото с финала «РГ»-2025

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас во второй раз подряд стал победителем Открытого чемпионата Франции. В финале «Ролан Гаррос» — 2025 он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Лучшие кадры с матча Янник Синнер — Карлос Алькарас — в фотоподборке «Чемпионата».

Финальный матч Синнера и Алькараса стал самым продолжительным в истории грунтового турнира «Большого шлема». Встреча продолжалась 5 часов 29 минут. Ранее рекорд принадлежал Матсу Виландеру и Гильермо Виласу, которые бились в финале «Ролан Гаррос» — 1982 (4 часа 42 минуты).

Алькарас стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема», выиграв все финалы мэйджоров, в которых принимал участие. Предыдущие победы на турнирах Карлос одержал на «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдоне (2024, 2023) и US Open (2022).

Титул в Париже стал для Алькараса 20-м в карьере и четвёртым в сезоне. Ранее в 2025 году он становился победителем турниров в Риме, Монте-Карло и Роттердаме.