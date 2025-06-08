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Карлос Алькарас стал восьмым теннисистом, защитившим титул на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал восьмым теннисистом в Открытую эру, защитившим титул на «Ролан Гаррос». Сегодня, 8 июня, в решающем матче Карлос обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ранее таким достижением могли похвастаться Рафаэль Надаль, Густаво Куэртен, Серхи Бругера, Джим Курье, Иван Лендел, Бьорн Борг и Ян Кодеш.

В прошлогоднем финале Алькарас одолел немца Александра Зверева со счётом 6:3, 3:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Финальный матч Синнера и Алькараса стал самым продолжительным в истории грунтового турнира «Большого шлема». Встреча продолжалась 5 часов 29 минут.

22-летний испанец стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Он одержал победу в пяти финалах из пяти.