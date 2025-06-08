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Алькарас — о камбэке в финале «РГ»: всё за счёт сердца. Я показал яйца, дедушка гордится

Алькарас — о камбэке в финале «РГ»: всё за счёт сердца. Я показал яйца, дедушка гордится
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что происходило у него в голове во время драматичного финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором победил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Очень сложно выразить словами, что произошло. Я проигрывал 0-2 против первой ракетки мира, учитывая, на каком уровне он играл. Я просто вложил всю душу и сердце и старался не сдаваться. Даже не думал сдаваться, просто боролся, очко за очком. В конечном счёте всё за счёт сердца. Я показал яйца, дедушка гордится. После матча, думаю, можно так сказать.

Говорить, что это был один из лучших финалов «Шлемов» в истории – слишком статусно. Были финалы и получше, например, Джокович против Надаля на Australian Open – 2012. Я просто счастлив, что смог вписать своё имя в один из лучших и самый долгий финал здесь», — сказал Алькарас в эфире Eurosport.

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