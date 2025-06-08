Алькарас — о камбэке в финале «РГ»: всё за счёт сердца. Я показал яйца, дедушка гордится

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что происходило у него в голове во время драматичного финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором победил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
«Очень сложно выразить словами, что произошло. Я проигрывал 0-2 против первой ракетки мира, учитывая, на каком уровне он играл. Я просто вложил всю душу и сердце и старался не сдаваться. Даже не думал сдаваться, просто боролся, очко за очком. В конечном счёте всё за счёт сердца. Я показал яйца, дедушка гордится. После матча, думаю, можно так сказать.
Говорить, что это был один из лучших финалов «Шлемов» в истории – слишком статусно. Были финалы и получше, например, Джокович против Надаля на Australian Open – 2012. Я просто счастлив, что смог вписать своё имя в один из лучших и самый долгий финал здесь», — сказал Алькарас в эфире Eurosport.
- 9 июня 2025
-
00:19
-
00:16
-
00:15
-
00:05
-
00:04
- 8 июня 2025
-
23:54
-
23:45
-
23:42
-
23:34
-
23:30
-
23:29
-
23:17
-
23:13
-
23:10
-
23:02
-
23:01
-
22:54
-
22:54
-
22:42
-
22:34
-
22:33
-
22:25
-
22:23
-
22:22
-
22:17
-
22:15
-
22:12
-
22:08
-
22:06
-
22:05
-
21:58
-
21:25
-
21:07
-
20:55
-
20:39