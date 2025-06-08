Карлос Алькарас получил трофей чемпиона «Ролан Гаррос» — 2025
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас получил трофей Открытого чемпионата Франции — 2025. В решающем матче он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Фото: Getty Images
Финальный матч Синнера и Алькараса стал самым продолжительным в истории грунтового турнира «Большого шлема». Встреча продолжалась 5 часов 29 минут. Ранее рекорд принадлежал Матсу Виландеру и Гильермо Виласу, которые бились в финале «Ролан Гаррос» — 1982 (4 часа 42 минуты).
Отметим, что Карлос Алькарас завершил впечатляющую серию лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера из 20 побед на турнирах «Большого шлема».
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