Янник Синнер — о финале «РГ»: счастлив стать его частью, но за конечный результат больно

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил своё выступление на «Ролан Гаррос» — 2025. В финале он потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса, хотя вёл 2-0 по сетам и имел три матчбола. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Конечно, я счастлив показать такой уровень, всё равно доволен турниром. Но, конечно, после этого матча больно. Сейчас особо не о чем говорить, но я рад тому, как мы стараемся прибавлять с каждым днём. Стараемся, чтобы быть в таком положении. Это был матч очень высокого уровня, и я счастлив стать его частью, но за конечный результат больно», — сказал Синнер на пресс-конференции.