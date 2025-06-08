Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас одержал 13-ю победу подряд

Карлос Алькарас одержал 13-ю победу подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 13-ю победу подряд. Сегодня, 8 июня, он стал чемпионом Открытого чемпионата Франции — 2025. В решающем матче Карлос обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)

Ранее Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Риме (Италия). В финале он также обыграл Синнера (7:6 (7:5), 6:1).

Счёт личных встреч в официальных матчах стал 9-4 в пользу Алькараса (4-1 на грунте). Карлос одержал три волевые победы в прошлом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7, 6:4, 7:6). В этом сезоне они успели встретиться в финале «Мастерса» в Риме, где Алькарас победил со счётом 7:6, 6:1.

Материалы по теме
Великий камбэк Алькараса! Он ушёл с 3 матчболов и за 5,5 часа выиграл финал «РГ» у Синнера
Великий камбэк Алькараса! Он ушёл с 3 матчболов и за 5,5 часа выиграл финал «РГ» у Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android