«Старался забыть всё». Янник Синнер — о мыслях перед пятым сетом финала «РГ» с Алькарасом

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос, о чём думал перед пятым сетом финала «Ролан Гаррос» — 2025 после того, как упустил преимущество в 2-0 по партиям. Испанец Карлос Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
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«О чём думал… Да вроде всё очевидно? Но пока играешь, не думаешь о шансах, которые у тебя были. Я старался забыть всё. Каждый сет на «Шлемах» стараешься начинать с нуля. Конечно, я был разочарован четвёртым сетом. Матчболы, я подавал на матч. Но ментально я был в игре, держался, не давал ему лёгких очков.
Когда всё закончилось, всё закончилось… Там другое ощущение, всякое в голову лезет. Когда матч закончен, ты уже ничего не можешь сделать. Но когда начинаешь пятый сет, ты ещё что-то можешь изменить», — сказал Синнер на пресс-конференции.
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