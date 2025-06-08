Карлос Алькарас: когда не оставалось сил, старался думать о Рафе и его камбэках

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что в трудные моменты в финале «Ролан Гаррос» — 2025 думал о камбэках 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. Алькарас обыграл лидера мирового рейтинга Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Когда я начинал чувствовать себя хуже, когда у меня не оставалось сил, я старался думать о Рафе, обо всех его камбэках», — приводит слова Алькараса France TV Sport.

Алькарас и Синнер впервые играли в финале турнира «Большого шлема» друг с другом. Помимо того, что итальянец вёл 2-0 по сетам, в четвёртой партии у него был тройной матчбол на подаче испанца. Карлос завершил впечатляющую серию лидера мирового рейтинга итальянца Янника из 20 побед на турнирах «Большого шлема».