Каспер Рууд восхитился финалом «Ролан Гаррос» между Алькарасом и Синнером

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд эмоционально отреагировал на драматичный финал «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде между лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Какой бы ни был исход, я бы хотел поздравить и поблагодарить обоих игроков за невероятный финал», — написал Рууд на личной странице в соцсетях.

Алькарас и Синнер впервые играли в финале турнира «Большого шлема» друг с другом. Помимо того, что итальянец вёл 2-0 по сетам, в четвёртой партии у него был тройной матчбол на подаче испанца.