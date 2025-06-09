Рафаэль Надаль поздравил Алькараса и Синнера с невероятным финалом «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса и лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера с невероятным финалом «Ролан Гаррос» — 2025. Карлос обыграл Янника со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Какой невероятный финал «Ролан Гаррос»! Поздравляю, Карлос! Поздравляю также Янника с отличной битвой», — написал Надаль в социальных сетях.

Напомним, 39-летний Рафаэль Надаль— 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Он является рекордсменом по победам на одном турнире «Большого шлема». В ноябре 2024 года испанец завершил профессиональную карьеру. На «Ролан Гаррос» — 2025 прошла церемония чествования Надаля.