Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль поздравил Алькараса и Синнера с невероятным финалом «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль поздравил Алькараса и Синнера с невероятным финалом «Ролан Гаррос»
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса и лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера с невероятным финалом «Ролан Гаррос» — 2025. Карлос обыграл Янника со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Какой невероятный финал «Ролан Гаррос»! Поздравляю, Карлос! Поздравляю также Янника с отличной битвой», — написал Надаль в социальных сетях.

Напомним, 39-летний Рафаэль Надаль— 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Он является рекордсменом по победам на одном турнире «Большого шлема». В ноябре 2024 года испанец завершил профессиональную карьеру. На «Ролан Гаррос» — 2025 прошла церемония чествования Надаля.

Материалы по теме
Каспер Рууд восхитился финалом «Ролан Гаррос» между Алькарасом и Синнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android