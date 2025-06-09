Игроки сборной Испании смотрели финал «Ролан Гаррос» на поле перед матчем Лиги наций
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Футболисты сборной Испании на телефоне смотрели финал «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде перед своим решающим матчем в рамках Лиги наций УЕФА с Португалией. В финале Открытого чемпионата Франции встречались первая ракетка мира итальянец Карлос Алькарас и второй номер рейтинга испанец Карлос Алькарас. Соотечественник игроков победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Фото: Кадр из трансляции
Алькарас и Синнер впервые играли в финале турнира «Большого шлема» друг с другом. Помимо того, что итальянец вёл 2-0 по сетам, в четвёртой партии у него был тройной матчбол на подаче испанца.
Испания и Португалия играют дополнительное время в финале Лиги наций. Основное время завершилось со счётом 2:2.
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