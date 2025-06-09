Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал 20-й титул в карьере. Он стал чемпионом Открытого чемпионата Франции — 2025. В решающем матча Карлос обыграл лидера мирового рейтинга Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

В сезоне-2025 Карлос Алькарас уже стал чемпионом на турнирах в Риме, Монте-Карло и Роттердаме. В 2024-м одержал победу в Пекине, на Уимблдоне, «Ролан Гаррос» и в Индиан-Уэллсе. В 2023-м — на Уимблдоне, в Лондоне, Мадриде, Барселоне, Индиан-Уэллсе и Буэнос-Айрэсе. В 2022-м — на US Open, в Мадриде, Барселоне, Майами и Рио-де-Жанейро. В 2021-м — в Умаге.