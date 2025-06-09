«Ты его добил». Бублик — Алькарасу после победы Карлоса над Синнером на «Ролан Гаррос»

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал пост пресс-службы ATP о невероятном камбэке испанца Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос» — 2025 против итальянца Янника Синнера. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Ты его добил, Карлос», — написал Бублик.

Шутка с фразой «ты его почти добил» пошла от американца Тейлора Фрица, который написал это о поражении норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия) от Синнера со счётом 0:6, 1:6. Бублик написал: «Я его почти добил» после того, как проиграл Синнеру в трёх сетах в четвертьфинале «Ролан Гаррос».