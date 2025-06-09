Карлос Алькарас стал первым игроком, родившимся в 2000-е, кто завоевал 20 титулов

Вторая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал первым игроком, родившимся в 2000-е, кто завоевал 20 титулов в карьере. В решающем матча Карлос обыграл лидера мирового рейтинга Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Финальный матч Синнера и Алькараса стал самым продолжительным в истории грунтового турнира «Большого шлема». Встреча продолжалась 5 часов 29 минут. Ранее рекорд принадлежал Матсу Виландеру и Гильермо Виласу, которые бились в финале «Ролан Гаррос» — 1982 (4 часа 42 минуты).

Отметим, что Карлос Алькарас завершил впечатляющую серию лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера из 20 побед на турнирах «Большого шлема».