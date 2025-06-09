«Я должен спросить у отца». Алькарас — о татуировке в честь победы на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, набьёт ли он татуировку после победы на Открытом чемпионате Франции — 2025. В решающем матче Карлос обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

— Где будет следующая татуировка? В прошлый раз у тебя была Эйфелева башня.

— Ну… Я должен спросить у своего отца, — сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, у Алькараса уже есть две татуировки в честь титула US Open, где он набил дату финала и совет дедушки. После первой победы на «Уимблдона» он набил клубнику, а после первого титула «Ролан Гаррос» – Эйфелеву башню.