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«Я должен спросить у отца». Алькарас — о татуировке в честь победы на «Ролан Гаррос»

«Я должен спросить у отца». Алькарас — о татуировке в честь победы на «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, набьёт ли он татуировку после победы на Открытом чемпионате Франции — 2025. В решающем матче Карлос обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Где будет следующая татуировка? В прошлый раз у тебя была Эйфелева башня.
— Ну… Я должен спросить у своего отца, — сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, у Алькараса уже есть две татуировки в честь титула US Open, где он набил дату финала и совет дедушки. После первой победы на «Уимблдона» он набил клубнику, а после первого титула «Ролан Гаррос» – Эйфелеву башню.

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