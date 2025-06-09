Матч Синнера и Алькараса на «РГ» стал вторым по длительности финалом ТБШ в истории

Матч первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025 стал вторым по длительности финалом турниров «Большого шлема» в истории. Встреча теннисистов продолжалась 4 часа 29 минут. Алькарас оказался сильнее Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Самым долгим финалом ТБШ является противостояние серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля на Australian Open — 2012 (5 часов 53 минуты). Третьим матчем по этому продолжительности является встреча Рафаэля Надаля и Даниила Медведева на Australian Open — 2022 (5 часов 24 минуты).

Финал Янника Синнера и Карлоса Алькараса также стал самым продолжительным в истории «Ролан Гаррос».