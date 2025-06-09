Синнер — о поражении в финале «РГ»: если видеть только грустное, ты никогда не вернёшься

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что будет сохранять позитивный настрой, несмотря на болезненное поражение в финале «Ролан Гаррос» — 2025 от испанца Карлоса Алькараса, хотя вёл 2-0 по сетам и имел три матчбола. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«У меня был один один грунтовый турнир для подготовки к «Шлему»… И я дошел до финала. Конечно, сейчас это сложно принять, потому что у меня было много шансов. Но это хорошая часть спорта, а сегодня мне досталась грустная. Но если видеть только грустное, ты никогда не вернёшься. Я верю, что вырос как игрок с прошлого года, это хорошо. Мы будем продолжать», — сказал Синнер на пресс-конференции.