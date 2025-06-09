«Постараемся как-нибудь это забыть». Синнер — о плохой статистике в затяжных матчах

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своей плохой статистике в долгих матчах. В финале «Ролан Гаррос» — 2025 Янник проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10). Встреча продолжалась 5 часов 29 минут.

«Нельзя сравнивать этот матч с другими. Я верю. Физически я был в порядке. Устал, конечно, но и он тоже. Это был физически выматывающий матч и физически. И матч психологии. Что поделать? Теперь, зная результат, что есть, то есть. Уже ничего не изменить. Всё равно рад быть частью этого матча, он прошёл на высоком уровне. Он был долгим, так бывает. Мы такое уже видели в прошлом с другими игроками. Сегодня это случилось со мной. Постараемся как-нибудь это забыть, вынести позитивные моменты и идти дальше. Иначе никак» — сказал Синнер на пресс-конфренции.

Отметим, Янник Синнер не выигрывал в матчах, которые продолжались более четырёх часов.