Синнер: до начала карьеры не думал, что буду здесь, а сейчас играю самый долгий финал «РГ»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о поражении в финале «Ролан Гаррос» — 2025, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, хотя вёл 2-0 по сетам и имел три матчбола. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Всё нормально. Я всегда говорил, что до начала карьеры и не думал, что вообще буду в таком положении. Даже не мечтал о таком, потому что это было слишком далеко. Я об этом не думал. А сейчас я играю самый долгий финал в истории «Ролан Гаррос». Да, это больно, но с другой стороны, нельзя же вечно плакать. Такое бывает», — сказал Синнер на пресс-конференции.