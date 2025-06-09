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Синнер: до начала карьеры не думал, что буду здесь, а сейчас играю самый долгий финал «РГ»

Синнер: до начала карьеры не думал, что буду здесь, а сейчас играю самый долгий финал «РГ»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о поражении в финале «Ролан Гаррос» — 2025, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, хотя вёл 2-0 по сетам и имел три матчбола. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Всё нормально. Я всегда говорил, что до начала карьеры и не думал, что вообще буду в таком положении. Даже не мечтал о таком, потому что это было слишком далеко. Я об этом не думал. А сейчас я играю самый долгий финал в истории «Ролан Гаррос». Да, это больно, но с другой стороны, нельзя же вечно плакать. Такое бывает», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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