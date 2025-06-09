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«Сегодня всё свелось к вере в себя». Алькарас — о волевых 3:2 с Синнером в финале «РГ»

«Сегодня всё свелось к вере в себя». Алькарас — о волевых 3:2 с Синнером в финале «РГ»
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал свою волевую победу в финале «Ролан Гаррос — 2025» над первым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером после текущего счёта 0:2 по сетам (6:4, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я говорил себе, что в определённые моменты надо рисковать. Несмотря ни на что. Несмотря на то, что я уступаю. Даже если проиграю пятый сет, я просто думал, что самое время рисковать. Не бояться. Сегодня всё свелось к вере в себя», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Финал «Ролан Гаррос — 2025» Янник Синнер — Карлос Алькарас был сыгран в течение 5 часов 29 минут и стал вторым в истории финалом турнира «Большого шлема» по длительности.

Турнирная сетка "Ролан Гаррос" (м)

Видео: Алькарас отказался танцевать после выхода в финал «Ролан Гаррос»

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