Алькарас стал третьим игроком в истории, победившим в финале ТБШ с отыгранными матчболами

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим игроком в истории Открытой эры, который смог выиграть турнир «Большого шлема» после матчболов соперника в финале. В финальном матче «Ролан Гаррос — 2025» с первым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером (6:4, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)) Алькарас отыграл три матчбола.
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|4
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|7 7
|4
|6 3
|6 2
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|6 4
|6
|7 7
|7 10
В девятом гейме четвёртого сета при счёте 5:3 по геймам в пользу Синнера испанец отыгрался со счёта 0:40 на своей подаче, выиграв пять очков подряд. После этого в 10-м гейме Алькарас взял подачу Синнера, подававшего на матч, и переломил неудачный для себя ход партии.
Ранее выиграть ТБШ, отыграв матчбол в финале, смогли только два теннисиста — аргентинец Гастон Гаудио на «Ролан Гаррос — 2004» и серб Новак Джокович на Уимблдоне-2019.
Видео: Карлос Алькарас постригся перед вторым кругом на «Ролан Гаррос»
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