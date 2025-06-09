Алькарас стал третьим игроком в истории, победившим в финале ТБШ с отыгранными матчболами

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим игроком в истории Открытой эры, который смог выиграть турнир «Большого шлема» после матчболов соперника в финале. В финальном матче «Ролан Гаррос — 2025» с первым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером (6:4, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)) Алькарас отыграл три матчбола.

В девятом гейме четвёртого сета при счёте 5:3 по геймам в пользу Синнера испанец отыгрался со счёта 0:40 на своей подаче, выиграв пять очков подряд. После этого в 10-м гейме Алькарас взял подачу Синнера, подававшего на матч, и переломил неудачный для себя ход партии.

Ранее выиграть ТБШ, отыграв матчбол в финале, смогли только два теннисиста — аргентинец Гастон Гаудио на «Ролан Гаррос — 2004» и серб Новак Джокович на Уимблдоне-2019.

Видео: Карлос Алькарас постригся перед вторым кругом на «Ролан Гаррос»