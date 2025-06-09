«Ролан Гаррос» — 2025: результаты в каждом разряде, сетки

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8 июня на грунтовых кортах Парижа завершился второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос — 2025» (Открытый чемпионат Франции по теннису).

В мужском одиночном разряде победителем стал второй номер рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас. В финале он переиграл первую ракетку мира Янника Синнера из Италии — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

В женском одиночном разряде чемпионкой стала второй номер рейтинга WTA американка Кори Гауфф. В финале она победила первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

В мужском парном разряде «Ролан Гаррос — 2025» выиграли посеянные под пятым номером 39-летний Марсель Гранольерс (Испания) и 40-летний Орасио Себальос (Аргентина). В соревнованиях женских пар победили итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини (второй посев).

Чемпионами «Ролан Гаррос — 2025» в миксте стали посеянные третьими Сара Эррани и Андреа Вавассори из Италии.

Видео: Кори Гауфф станцевала с трофеем «Ролан Гаррос»