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«Ролан Гаррос» — 2025: результаты в каждом разряде, сетки

«Ролан Гаррос» — 2025: результаты в каждом разряде, сетки
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8 июня на грунтовых кортах Парижа завершился второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос — 2025» (Открытый чемпионат Франции по теннису).

В мужском одиночном разряде победителем стал второй номер рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас. В финале он переиграл первую ракетку мира Янника Синнера из Италии — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Турнирная сетка "Ролан Гаррос" (м)

В женском одиночном разряде чемпионкой стала второй номер рейтинга WTA американка Кори Гауфф. В финале она победила первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Турнирная сетка "Ролан Гаррос" (ж)

В мужском парном разряде «Ролан Гаррос — 2025» выиграли посеянные под пятым номером 39-летний Марсель Гранольерс (Испания) и 40-летний Орасио Себальос (Аргентина). В соревнованиях женских пар победили итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини (второй посев).

Турнирная сетка "Ролан Гаррос" (м, пары)
Турнирная сетка "Ролан Гаррос" (ж, пары)

Чемпионами «Ролан Гаррос — 2025» в миксте стали посеянные третьими Сара Эррани и Андреа Вавассори из Италии.

Турнирная сетка "Ролан Гаррос" (микст)

Видео: Кори Гауфф станцевала с трофеем «Ролан Гаррос»

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