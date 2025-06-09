Алькарас опубликовал пост после волевой победы над Синнером в финале «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после волевой победы над итальянцем Янником Синнером в финале «Ролан Гаррос». Карлос обыграл Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Как прошло ваше воскресенье?» — написал Алькарас на личной странице в одной из социальных сетей.
Ранее сообщалось, что Финальный матч Синнера и Алькараса стал самым продолжительным в истории грунтового турнира «Большого шлема». Встреча продолжалась 5 часов 29 минут.
Алькарас стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Ранее на турнирах «Большого шлема» он побеждал на «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдоне (2024, 2023) и US Open (2022).
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