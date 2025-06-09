Алькарас опубликовал пост после волевой победы над Синнером в финале «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после волевой победы над итальянцем Янником Синнером в финале «Ролан Гаррос». Карлос обыграл Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Как прошло ваше воскресенье?» — написал Алькарас на личной странице в одной из социальных сетей.

Ранее сообщалось, что Финальный матч Синнера и Алькараса стал самым продолжительным в истории грунтового турнира «Большого шлема». Встреча продолжалась 5 часов 29 минут.

Алькарас стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Ранее на турнирах «Большого шлема» он побеждал на «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдоне (2024, 2023) и US Open (2022).