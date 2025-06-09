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Алькарас стал третьим самым молодым теннисистом — пятикратным чемпионом ТБШ, уступив Надалю один день

Алькарас стал третьим самым молодым теннисистом — пятикратным чемпионом ТБШ
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал пятикратным победителем турниров «Большого шлема», во второй раз в карьере выиграв «Ролан Гаррос» (также в его активе два выигранных Уимблдона и победа на US Open). Такого результата Алькарас добился в возрасте 22 лет и 34 дней.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Это третий в истории Открытой эры возрастной показатель среди всех игроков, выигравших ТБШ в пятый раз. Моложе Карлоса в момент своей пятой победы на турнирах серии «Большого шлема» были Бьорн Борг из Швеции (22 года и 5 дней) и испанец Рафаэль Надаль (22 года и 33 дня), при этом своему соотечественнику Надалю Алькарас уступил только один день.

Турнирная сетка "Ролан Гаррос" (м)

Видео: Карлос Алькарас получил большой торт на день рождения

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