Алькарас стал третьим самым молодым теннисистом — пятикратным чемпионом ТБШ

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал пятикратным победителем турниров «Большого шлема», во второй раз в карьере выиграв «Ролан Гаррос» (также в его активе два выигранных Уимблдона и победа на US Open). Такого результата Алькарас добился в возрасте 22 лет и 34 дней.

Это третий в истории Открытой эры возрастной показатель среди всех игроков, выигравших ТБШ в пятый раз. Моложе Карлоса в момент своей пятой победы на турнирах серии «Большого шлема» были Бьорн Борг из Швеции (22 года и 5 дней) и испанец Рафаэль Надаль (22 года и 33 дня), при этом своему соотечественнику Надалю Алькарас уступил только один день.

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