Алькарас стал третьим самым молодым теннисистом — пятикратным чемпионом ТБШ
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал пятикратным победителем турниров «Большого шлема», во второй раз в карьере выиграв «Ролан Гаррос» (также в его активе два выигранных Уимблдона и победа на US Open). Такого результата Алькарас добился в возрасте 22 лет и 34 дней.
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
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|2
|3
|4
|5
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|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Это третий в истории Открытой эры возрастной показатель среди всех игроков, выигравших ТБШ в пятый раз. Моложе Карлоса в момент своей пятой победы на турнирах серии «Большого шлема» были Бьорн Борг из Швеции (22 года и 5 дней) и испанец Рафаэль Надаль (22 года и 33 дня), при этом своему соотечественнику Надалю Алькарас уступил только один день.
Видео: Карлос Алькарас получил большой торт на день рождения
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