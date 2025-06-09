Карлос Алькарас повторил достижение Томаса Мустера и Рафаэля Надаля на грунтовых турнирах

Вторая ракета мира 22- летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим теннисистом в истории, выигравшим в одном сезоне два или более грунтовых турнира категории «Мастерс» и грунтовый турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

8 июня Алькарас стал победителем «Ролан Гаррос — 2025», одолев в финале первую ракетку мира Янника Синнера из Италии — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Ранее в 2025 году он выиграл грунтовые «Мастерсы» в Монте-Карло и Риме.

Прежде такое достижение покорялось только австрийцу Томасу Мустеру в 1995 году и неоднократно испанцу Рафаэлю Надалю — в 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.

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