Генич эмоционально отреагировал на пятый сет финала «Ролан Гаррос» Синнер — Алькарас
Поделиться
Футбольный комментатор Константин Генич высказался по поводу решающей партии финального матча «Ролан Гаррос — 2025» между первой и второй ракетками мира итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом (6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10)).
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Включил с 5-го сета финал «Ролан Гаррос». Какой-то космический теннис!!! Синнер машина!» — написал Генич в своём телеграм-канале.
В пятой решающей партии матча Синнер — Алькарас испанец сделал брейк в первом гейме и в 10-м гейме подавал на матч при счёте 5:4. В этот момент Синнер забрал подачу соперника и довёл сет до чемпионского тай-брейка, на котором уступил со счётом 2:10.
Видео: Допинг-скандалы в теннисе
Комментарии
- 9 июня 2025
-
05:05
-
04:43
-
04:29
-
03:52
-
03:39
-
02:52
-
02:11
-
00:54
-
00:51
-
00:41
-
00:40
-
00:29
-
00:26
-
00:19
-
00:16
-
00:15
-
00:05
-
00:04
- 8 июня 2025
-
23:54
-
23:45
-
23:42
-
23:34
-
23:30
-
23:29
-
23:17
-
23:13
-
23:10
-
23:02
-
23:01
-
22:54
-
22:54
-
22:42
-
22:34
-
22:33
-
22:25