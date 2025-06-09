Генич эмоционально отреагировал на пятый сет финала «Ролан Гаррос» Синнер — Алькарас

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по поводу решающей партии финального матча «Ролан Гаррос — 2025» между первой и второй ракетками мира итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом (6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10)).

«Включил с 5-го сета финал «Ролан Гаррос». Какой-то космический теннис!!! Синнер машина!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

В пятой решающей партии матча Синнер — Алькарас испанец сделал брейк в первом гейме и в 10-м гейме подавал на матч при счёте 5:4. В этот момент Синнер забрал подачу соперника и довёл сет до чемпионского тай-брейка, на котором уступил со счётом 2:10.

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