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Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе: расписание игрового дня 9 июня

Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе: расписание игрового дня 9 июня
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Сегодня, 9 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится первый игровой день травяного турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей.

На турнире выступят россияне Даниил Медведев (1-й номер посева) и Карен Хачанов (3).

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе. Первый круг. Расписание матчей на 9 июня (время московское):

  • 12:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Нишеш Басаваредди (США);
  • 12:00. Габриэль Диалло (Канада) — Александар Вукич (Австралия);
  • 13:30. Николас Харри (Чили) — Лучано Дардери (Италия);
  • 15:30. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Маттия Беллуччи (Италия);
  • 17:00. Джордан Томпсон (Австралия) — Александр Ковачевич (США);
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Календарь мужского турнира в Хертогенбосхе
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