Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе: расписание игрового дня 9 июня

Сегодня, 9 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится первый игровой день травяного турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей.

На турнире выступят россияне Даниил Медведев (1-й номер посева) и Карен Хачанов (3).

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе. Первый круг. Расписание матчей на 9 июня (время московское):