Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе: расписание игрового дня 9 июня
Сегодня, 9 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится первый игровой день травяного турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей.
На турнире выступят россияне Даниил Медведев (1-й номер посева) и Карен Хачанов (3).
Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе. Первый круг. Расписание матчей на 9 июня (время московское):
- 12:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Нишеш Басаваредди (США);
- 12:00. Габриэль Диалло (Канада) — Александар Вукич (Австралия);
- 13:30. Николас Харри (Чили) — Лучано Дардери (Италия);
- 15:30. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Маттия Беллуччи (Италия);
- 17:00. Джордан Томпсон (Австралия) — Александр Ковачевич (США);
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