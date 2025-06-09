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Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: расписание игрового дня 9 июня

Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: расписание игрового дня 9 июня
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Сегодня, 9 июня, начинается травяной турнир категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия). Расписание игрового дня 9 июня (время — московское):

  • 12:00. Бенжамен Бонзи (Франция) — Иржи Легечка (Чехия);
  • 13:30. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Брэндон Накашима (США);
  • 16:00. Маттео Арнальди (Италия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);
  • 18:00. Роман Сафиуллин (Россия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.

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