Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: расписание игрового дня 9 июня

Сегодня, 9 июня, начинается травяной турнир категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия). Расписание игрового дня 9 июня (время — московское):

12:00. Бенжамен Бонзи (Франция) — Иржи Легечка (Чехия);

13:30. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Брэндон Накашима (США);

16:00. Маттео Арнальди (Италия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);

18:00. Роман Сафиуллин (Россия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.